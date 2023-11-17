Посольство РФ заявило о сопротивлении мира гегемонии США

Мировое большинство начинает все больше сопротивляться претензиям Вашингтона «на руководство всей планетой». На это указало российское посольство в США, опубликовав соответствующее заявление в Telegram-канале.

Таким образом сотрудники дипломатической миссии прокомментировали решение американских властей вновь расширить санкции в отношении Москвы. При этом представители РФ подчеркнули, что США пора осознать бессмысленность «размахивания санкционной дубиной».

По словам дипломатов, вместо введения новых рестрикций Вашингтону стоит усмирить свои амбиции и попытаться найти свое место в новой системе международных отношений. Речь идет о многополярной структуре мира, уточняется в заявлении.

«Однополярный мир безвозвратно уходит в прошлое. Американские претензии на руководство всей планетой вызывают возрастающее сопротивление мирового большинства. Чем раньше местные правящие круги <...> откажутся от методов экономического и политического диктата, тем проще им будет встроиться в формирующуюся полицентричную систему международных отношений», — указали в посольстве.

16 ноября на официальном сайте Государственного департамента США появилась информация, согласно которой правительство страны ввело санкции на ряд физических и юридических лиц в балканских государствах. В сообщении подчеркивалось, что данное решение было принято в связи с «пагубным влиянием России в регионе».

Ранее в США заявили об использовании всех возможных методов для ограничения доходов РФ от экспорта нефти.