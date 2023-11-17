Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Посольство РФ заявило о сопротивлении мира гегемонии США

Посольство РФ: мир все больше сопротивляется претензиям США на господство

close
100%
Carolyn Kaster/AP

Мировое большинство начинает все больше сопротивляться претензиям Вашингтона «на руководство всей планетой». На это указало российское посольство в США, опубликовав соответствующее заявление в Telegram-канале.

Таким образом сотрудники дипломатической миссии прокомментировали решение американских властей вновь расширить санкции в отношении Москвы. При этом представители РФ подчеркнули, что США пора осознать бессмысленность «размахивания санкционной дубиной».

По словам дипломатов, вместо введения новых рестрикций Вашингтону стоит усмирить свои амбиции и попытаться найти свое место в новой системе международных отношений. Речь идет о многополярной структуре мира, уточняется в заявлении.

«Однополярный мир безвозвратно уходит в прошлое. Американские претензии на руководство всей планетой вызывают возрастающее сопротивление мирового большинства. Чем раньше местные правящие круги <...> откажутся от методов экономического и политического диктата, тем проще им будет встроиться в формирующуюся полицентричную систему международных отношений», — указали в посольстве.

16 ноября на официальном сайте Государственного департамента США появилась информация, согласно которой правительство страны ввело санкции на ряд физических и юридических лиц в балканских государствах. В сообщении подчеркивалось, что данное решение было принято в связи с «пагубным влиянием России в регионе».

Ранее в США заявили об использовании всех возможных методов для ограничения доходов РФ от экспорта нефти.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий