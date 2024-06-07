Байден заявил о поддержке солдатами Второй мировой политики США против России

Президент США Джо Байден заявил, что солдаты Второй мировой войны, сражавшиеся против нацистской Германии, поддержали бы Соединенные Штаты и их политику против Российской Федерации. Об этом сообщает CNN.

Он подчеркнул, что солдаты Второй мировой выступали против действий Гитлера. Байден задался вопросом, «есть ли сомнения в том, что они бы хотели, чтобы США выступили против агрессии президента РФ Владимира Путина?».

По его мнению, ему с трудом верится, что солдаты Второй мировой войны хотели бы, чтобы «США действовали в одиночку против России».

До этого Байден назвал президента России Владимира Путина диктатором и непорядочным человеком. По словам президента Соединенных Штатов, Путин беспокоит его уже 40 лет.

По его словам, США не говорят о том, чтобы дать Украине оружие для ударов по Москве. Американское оружие разрешено использовать вблизи Харьковской области, заявил президент США.

В марте Байден назвал Путина мясником.

Ранее Байден похвастался, что экс-президент США Барак Обама позавидовал бы его достижениям.