Губерниев о скандале вокруг Сафонова: это полное позорище

Известный спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев в своем Telegram-канале подверг жесткой критике вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова, который имеет задолженность по алиментам в 60 млн рублей.

«Надо проверить тщательно этого злостного неплательщика алиментов. Он еще может тайно посещать любовницу. А если серьезно, это полный песец и позорище», — написал Губерниев.

Сафонову запретили выезд из России. Теперь его трансфер во французский «ПСЖ» находится на грани срыва. Сейчас голкипер находится в Минске, где сборная России проведет 7 июня товарищеский матч против Белоруссии.

22 мая в СМИ впервые появилась информация, согласно которой «Краснодар» и французский «ПСЖ» приближаются к согласованию трансфера Сафонова. 25 мая «РБ Спорт» сообщил, что клубы достигли договоренности. Сумма сделки составит €20 млн, которая будет выплачена в рассрочку.

В прошедшем сезоне 25-летний Сафонов сыграл в составе «Краснодара» 30 матчей, в которых пропустил 27 мячей и 11 поединков отыграл «на ноль». Голкипер — воспитанник краснодарской команды.

Ранее сообщалось о том, что у Сафонова есть пять дней для выплаты долгов по алиментам.