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Путин заявил о возможном снижении возраста мобилизации на Украине

Путин заявил, что Киев будет снижать мобилизационный возраст по требованию США

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Сергей Бобылев/РИА Новости

Украина будет и дальше снижать мобилизационный возраст, поскольку это является требованием США. Об этом президент России Владимир Путин заявил в ходе пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

По его словам, российской стороне достоверно известно из украинских источников, что Соединенные Штаты поставили условие продолжения поддержки — снижение уровня мобилизации по возрасту.

«25, 23 года, 20 лет, а может быть, сразу 18 лет», — продолжил глава государства.

По его словам, те люди, которых набирают и будут набирать на Украине, пойдут только на восполнение потерь ВСУ.

Российский лидер также отметил, что нынешнее руководство Украины заменят после выполнения данного условия.

7 июня представитель комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Верховной рады Украины Федор Вениславский назвал недостоверной информацию о том, что власти страны в этом году планируют мобилизовать 110 тысяч человек.

Накануне украинский нардеп Руслан Горбенко заявил, что Украина нуждается в мобилизации 100-110 тысяч человек в 2024 году. По его мнению, в стране могут мобилизовать в среднем по десять тысяч мужчин в месяц.

Ранее на Украине рассказали, как срывается мобилизация.

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