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В Петербурге блогеров задержали за лезгинку на трассе и отправили в военкомат

В Петербурге полиция отправила в военкомат мужчин за лезгинку на трассе

В Санкт-Петербурге полиция задержала нескольких мужчин, которые танцевали лезгинку прямо на трассе и залезали в окна машин. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке». Отмечается, что свои действия блогеры снимали на видео и отправляли в соцсети.

«В итоге всех нашли и повезли на профилактические беседы, а главная тема: как дела с военкоматом? Один из «артистов собственного жанра» уже отслужил, но за концерт у Московского вокзала ему выдали административку, и суд будет решать вопрос об аресте», — говорится в публикации.

Второго нарушителя пообещали отправить служить сразу после учебы. Третий фигурант имеет непогашенную судимость за грабеж, поэтому не подлежит призыву, однако он решил пойти по контракту после беседы с правоохранителями. Четвертый нарушитель же сразу поехал в военкомат, а затем в часть.

До этого в Пушкинском районе Санкт-Петербурга замечание за нарушение ПДД привело к поджогу автомобиля.

«Как рассказал полицейским владелец автомобиля Toyota, 40-летний гражданин одного из сопредельных государств, у его авто возникла неисправность, и он остановил автомобиль на «аварийке». Мимо проезжали двое на Opel Astra и сделали ему замечание за невыставленный аварийный знак. Ответная реплика двоим на «Опеле» не понравилась, они избили водителя «Тойоты», после чего достали канистру с бензином, облили японский автомобиль и подожгли», — сообщили в МДВ.

Позже полиция задержала злоумышленников.

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