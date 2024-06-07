У пьяной россиянки изъяли искусанного клопами младенца после ссоры с сожителем

Ребенка из Красноярского края передали в спецучреждение после того, как застали его мать пьяной. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Инцидент произошел в Шарыпово. Местная жительница заметила, что ее соседка спала около двери своей квартиры в состоянии алкогольного опьянения и вызвала полицию.

В беседе с правоохранителями 27-летняя женщина заявила, что поругалась с сожителем и не хотела продолжения конфликта, поэтому решила выйти и не заметила, как уснула.

Правоохранители зашли в квартиру и обнаружили внутри беспорядок, большое количество грязных вещей и клопов. В помещении находились сожитель и их 11-месячный ребенок.

«При осмотре ребенка было установлено, что его гигиеной не занимаются. На ребенке были зафиксированы следы укусов насекомых», – поделились в ведомстве.

Так как обстановка угрожала здоровью младенца, его отправили в специализированное учреждение.

Известно, что до этого мать на учете не состояла, ее не привлекали к ответственности за неисполнение родительских обязанностей.

Ранее на Камчатке педагоги школы спасли ребенка от истязаний отца.