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ИИ помог ученым создать сильнейший в мире сверхпроводящий магнит

NPG AM: нейросеть нашла оптимальные параметры для магнитов в аппаратах МРТ

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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Международная группа ученых из Великобритании и Японии спроектировала сильнейший в мире сверхпроводящий магнит на основе железа с помощью программы искусственного интеллекта (ИИ). Исследование опубликовано в научном журнале NPG Asia Materials (NPG AM).

Сверхпроводящие магниты способны создавать очень сильные и стабильные магнитные поля без больших энергозатрат. Это означает, что их можно использовать в аппаратах МРТ и поездах на магнитной подушке. Сегодня для их создания используются массивные сверхпроводники из сплава ниобия и олова. Размеры и стоимость этих устройств затрудняют их применение.

Команда применила систему машинного обучения под названием BOXVIA, которая помогла разработать структуру более экономичного и эффективного магнита, в основе которого лежит железо. BOXVIA определила закономерности, которые улучшили производительность элементов.

По словам исследователей, без участия ИИ им пришлось потратить месяцы на проектирование и тестирование каждого прототипа, чтобы добиться нужных параметров.

Ученые также обнаружили, что сверхпроводники BOXVIA имели иную структуру на микроскопическом уровне с более крупными кристаллами железа. Такой подход позволил создать самый мощный сверхпроводящий магнит на основе железа на сегодня.

Ранее исследователи создали ИИ для поиска похожих на Землю планет в далеком космосе.

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