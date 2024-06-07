Подтвержден запрет на выезд вратаря Сафонова из России

Юрист Максим Шилов, представляющий интересы Анастасии Казачек, бывшей супруги вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова, подтвердил информацию о том, что футболисту запрещен выезд за территорию России, передает «Спорт-Экспресс».

«Насколько мне известно, судебный пристав ограничил ему выезд за пределы страны. Не могу подтвердить или опровергнуть информацию о сумме задолженности Сафонова по алиментам», — сказал Шилов.

Ранее сообщалось о том, что Сафонову из России из-за задолженности по алиментам в размере 60 миллионов рублей. Теперь его трансфер во французский «ПСЖ» находится на грани срыва. Сейчас голкипер находится в Минске, где сборная России проведет 7 июня товарищеский матч против Белоруссии.

22 мая в СМИ впервые появилась информация, согласно которой «Краснодар» и французский «ПСЖ» приближаются к согласованию трансфера Сафонова. 25 мая «РБ Спорт» сообщил, что клубы достигли договоренности. Сумма сделки составит €20 млн, которая будет выплачена в рассрочку.

Ранее Сафонов обвинил свою экс-супругу в краже денег.