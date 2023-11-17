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Госдума одобрила законопроект о запрете телефонов на уроках в школах

Госдума приняла в первом чтении проект о запрете телефонов на уроках в школах

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Владимир Федоренко/РИА Новости

Государственная дума Российской Федерации в первом чтении приняла законопроект, запрещающий школьникам использовать телефоны и другие гаджеты для связи на уроках. Документ опубликован на сайте Системы обеспечения законодательной деятельности (СОЗД).

Отмечается, что законопроект подготовлен сенаторами Совета Федерации РФ и депутатами разных фракций ГД. В случае принятия нововведения школьники смогут использовать на уроках смартфоны только с разрешения преподавателей, а также в экстренных ситуациях и при возникновении опасности для жизни.

До этого стало известно, что спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что поправки ко второму чтению законопроекта о телефонах в школах предусмотрят запрет телефонов на уроках, кроме экстренных случаев, то есть без каких-либо других оговорок.

Депутат Ольга Казакова, один из соавторов законопроекта, пояснила, что школы и родители сами будут решать как реализовывать запрет на практике: убирать телефоны в шкафчики, в столы, портфели или вообще не приносить их в учебное заведение.

Ранее в Госдуме предложили запретить выдавать кредиты иноагентам.

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