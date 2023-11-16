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Байден рассказал о взаимодействии с Си Цзиньпином

Байден заявил, что стремится не допускать недопонимания с Си Цзиньпином

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Kevin Lamarque/Reuters

Президент США Джо Байден рассчитывает не допускать недопонимания с председателем КНР Си Цзиньпином, Вашингтон привержен дипломатическому взаимодействию с Пекином. Об этом сообщает ТАСС.

Он подчеркнул, что вчера встречался с Си Цзиньпином как лидер с лидером, чтобы обеспечить отсутствие неверного понимания.

Байден добавил, что США привержены дипломатии, предотвращению недопонимания, будем избегать неожиданностей по отношению к Китаю.

До этого председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с американскими предпринимателями объявил о продолжении сотрудничества с США в сфере сохранения панд. лидер Китая дал понять, что направит новых панд на американскую территорию взамен трем животным, покинувшим зоопарк в Вашингтоне в ноябре.

Он добавил, что считает панд посланниками дружбы между китайским и американским народами.

Председатель КНР не поделился дополнительными подробностями о том, когда и где могут быть предоставлены панды.

Ранее госсекретарь США заявил, что Россия и Китай сейчас представляют «самую острую угрозу миропорядку» на планете.

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