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В Армении сочли угрозой сохранение правительства Карабаха в стране

В парламенте Армении выступили против сохранения правительства Карабаха в стране

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David Mdzinarishvili/Reuters

Спикер парламента Армении Ален Симонян заявил, что у Еревана есть проблемы с беженцами из Нагорного Карабаха, передает News.am. По его словам, он против сохранения правительства непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) на армянской территории в каком-либо виде.

«У нас большая проблема, связанная с карабахскими армянами. Я не вижу цели сохранения и развития институтов государственности здесь, считаю это прямой угрозой и ударом по безопасности Республики Армения», — пояснил Симонян.

Он добавил, что призывает своих коллег в армянском парламенте придерживаться такой же позиции.

До этого в Армении предложили создать правительство и парламент НКР в изгнании. По мнению лидера оппозиционной Демпартии Арама Саргсяна, карабахский народ имеет на это полное право.

19 сентября Минобороны Азербайджана объявило о начале антитеррористической операции локального характера в Нагорном Карабахе. В ведомстве заявили, что целью операции станет пресечение «широкомасштабных провокаций» в Нагорном Карабахе, а также разоружение и вывод подразделений армянской армии с территории региона. 20 сентября Баку и Карабах с помощью российских миротворцев договорились о прекращении огня. В соответствии с соглашением вооруженные подразделения Карабаха будут расформированы, а его тяжелая техника выведена и сдана. Реализацию этого процесса будет контролировать российская миротворческая миссия.

Операция Баку спровоцировала волну протестов в Армении с призывом к отставке действующих властей, в республику приехали более 100 тыс. вынужденных переселенцев из Карабаха. При этом в НКР приняли решение о прекращении существования непризнанной республики с 1 января 2024 года.

Ранее Израилю предрекли судьбу Армении в Карабахе.

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