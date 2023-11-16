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Байден показал фото молодого Си Цзиньпина в Сан-Франциско

Байден на встрече с Си Цзиньпином показал председателю КНР его фото 1985 года

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MarxistCulture/Reddit

Президент США Джо Байден в рамках встречи с председателем КНР Си Цзиньпином, которая состоялась 15 ноября около Сан-Франциско, напомнил китайскому политику о его первой поездке на американскую территорию, заявила представитель МИД Китая Хуа Чуньин. В соцсети X (бывший Twitter) она отметила, что глава Белого дома показал фото с молодым Си Цзиньпином на фоне моста Золотые ворота в Сан-Франциско.

«Указывая на фотографию [молодого Си Цзиньпина] в своем телефоне, президент Байден спросил председателя Си: «Вы знаете этого молодого человека?». В ответ Си Цзиньпин сказал: «О да, это было 38 лет назад», — написала Хуа Чуньин.

К своему другому посту она прикрепила соответствующий снимок, сделанный в 1985 году. По словам Хуа Чуньин, Си на встрече с Байденом рассказал ему о том, что именно та поездка в Сан-Франциско сформировала его первое впечатление о США.

«Он [Си Цзиньпин] все еще хранит свою фотографию на фоне моста Золотые ворота», — заключила представитель МИД КНР.

Ранее Байден назвал Си Цзиньпина диктатором.

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