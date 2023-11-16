Эрдоган вскоре может сообщить о готовности ратифицировать заявку Швеции в НАТО

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган может сообщить 17 ноября во время встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем в Берлине о готовности ратифицировать заявку Швеции на вступление в Североатлантический альянс. Об сообщил портал Euractiv.

В публикации уточнили, что комитет по международным делам парламента Турции может в четверг принять решение об утверждении заявки Швеции на вступление в юлок. Затем ратификация в турецком парламенте может состояться достаточно быстро. По данным источников издания, глава турецкой республики готовится сообщить «приятную новость» канцлеру ФРГ во время визита.

16 ноября стало известно, что в Турции задумались о выходе из НАТО. Турецкая коммунистическая партия (ТКР) объявила, что не поддерживает прием в альянс Финляндии и Швеции. Политобъединение сочло постыдным для законодательного органа страны обсуждение этого вопроса.

Ранее в США обвинили Турцию в дестабилизации ситуации внутри НАТО.