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В Кремле прокомментировали заморозку госактивов РФ в Чехии

Песков назвал противозаконной заморозку собственности России в Чехии и обещал ответ

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия ответит Чехии на заморозку своих государственных активов после конкретной формализации недружественных шагов Прагой.

Пресс-секретарь уточнил, что «Госзагрансобственность» имеет статус владельца и оператора имущества за границей, в том числе в Чехии. Согласно убеждениям властей, с точки зрения международного права решения властей Чехии противозаконны.

«Все объекты наши, которые могут быть там в нашей собственности, за исключением тех, которые имеют дипломатический статус, конечно, сейчас под угрозой», — уточнил Песков.

«Сейчас ситуация анализируется, чтобы минимизировать риски. Такая глубоко антироссийская позиция чешских властей вызывает недоумение. Мы категорически отвергаем такую позицию, не приемлем ее», — подчеркнул Песков.

По словам Пескова, соответствующее решение правительства Чехии может касаться всех объектов, находящихся в собственности РФ в Чехии, за исключением обладающих дипломатическим статусом.

«Разумеется в случае конкретных формализации недружественных шагов, конечно же, возможный ответ будет дан», — заявил Песков и отметил, что для этого нужно проанализировать собственность Чехии в РФ.

Вечером 15 ноября правительство Чехии одобрило заморозку госактивов России в стране. В соответствии с этим решением Россия не сможет распоряжаться имуществом, принадлежащим российским государственным органам в Чехии, в том числе продать его или передать другим лицам.

Ранее премьер Чехии заявил о заморозке имущества россиян на миллионы евро.

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