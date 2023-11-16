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Кремль подтвердил визит главы Таджикистана в РФ на следующей неделе

Песков заявил, что президент Таджикистана посетит Москву на следующей неделе

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Алексей Даничев/РИА «Новости»

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон на следующей неделе посетит Москву. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ходе брифинга.

«На следующей неделе запланирован официальный визит президента Таджикистана в Москву», — сказал Песков.

Пресс-служба Рахмона до этого сообщала, что лидер Таджикистана приедет в Россию 21 ноября и пробудет в стране двое суток. Он встретится с президентом РФ Владимиром Путиным, встречи пройдут в узком и расширенном составах, отмечалось в сообщении.

13 октября Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон встретились в Бишкеке на полях заседания Совета глав государств СНГ.

5 октября Путин поздравил президента Таджикистана с днем рождения, отметив его вклад в развитие сотрудничества и союзнических отношений между странами.

Таджикистан совместно с Россией входит в ОДКБ (Организацию договора о коллективной безопасности), ШОС (Шанхайскую организацию сотрудничества) и СНГ (Содружество независимых государств).

Ранее Рахмон назвал взрывоопасной и крайне сложной ситуацию в мире.

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