Президент Таджикистана приедет в Россию

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон приедет в Россию 21 ноября и пробудет в стране двое суток. Соответствующее заявление руководителя пресс-службы президента Таджикистана Абдуфаттоха Шарифзода приводит ТАСС.

«Он встретится с российским президентом Владимиром Путиным, встречи пройдут в узком и расширенном составах», — рассказал о планируемых в ходе поездки мероприятиях Шарифзод.

13 октября Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон встретились в Бишкеке на полях заседания Совета глав государств СНГ.

5 октября Путин поздравил президента Таджикистана с днем рождения, отметив его вклад в развитие сотрудничества и союзнических отношений между странами.

8 мая Рахмон принял участие в праздновании Дня Победы.

Таджикистан совместно с Россией входит в ОДКБ (Организацию договора о коллективной безопасности), ШОС (Шанхайскую организацию сотрудничества) и СНГ (Содружество независимых государств).

Ранее Рахмон назвал взрывоопасной и крайне сложной ситуацию в мире.