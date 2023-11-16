Байден рассказал, когда Израиль прекратит операцию в секторе Газа

Израиль завершит операцию в секторе Газа, когда радикальная группировка ХАМАС лишится возможности атаковать израильских граждан. Об этом заявил президент США Джо Байден, передает издание The Hill.

По словам американского лидера, ХАМАС собирается снова напасть на Израиль, как это случилось 7 октября.

«Поэтому идея, что они [израильтяне] просто остановятся и ничего не предпримут, нереалистична», — приводит слова Байдена The Guardian.

До этого президент Израиля Ицхак Герцог заявил, что сожалеет о гибели жителей Палестины, но считает более важным делом защиту израильтян.

Политик также назвал главную причину войны против ХАМАС. По его словам, палестинское радикальное движение не предоставило никакой информации о заложниках, поэтому Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) приходится сражаться, чтобы освободить пленников.

Ранее Медведев заявил о перспективе столетней войны на Ближнем Востоке.