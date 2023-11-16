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В МИД КНР сообщили о «глубоком диалоге» между Байденом и Си Цзиньпином

МИД КНР: между Си Цзиньпином и Байденом состоялся «глубокий диалог»

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Alex Brandon/AP

Президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин провели встречу, которая носила глубокий и всесторонний характер. Об этом по итогам события сообщил глава МИД КНР Ван И.

«Только что в поместье Филоли прошла встреча между лидерами двух стран, в ходе которой состоялся хороший, всесторонний и глубокий диалог», — приводит слова Ван И ТАСС.

По словам министра, стороны обсудили конфликт на Украине и события на Ближнем Востоке, а также климатическую повестку и проблематику культурного интеллекта в различных сферах. В итоге, утверждает Ван И, Байдену и Си Цзиньпину удалось наметить направления развития отношений между Китаем и США.

Переговоры между лидерами США и КНР состоялись 15 ноября. По данным Белого дома, они продлились менее 2,5 часа. После этого Байден заявил журналистам, что по-прежнему считает Си Цзиньпина диктатором, потому что тот — «парень, управляющий коммунистической страной».

Ранее сообщалось, что Китай согласился возобновить военный диалог с США.

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