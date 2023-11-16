Мишустин встретится с премьер-министром Китая до конца года

Встреча премьер-министров России и Китая Михаила Мишустина и Ли Цяна должна состояться на китайской территории до конца текущего года года, ведется ее подготовка. Об этом сообщил посол РФ в КНР Игорь Моргулов, передает ТАСС.

До этой встречи предстоит провести заседания всех пяти межправительственных комиссий, возглавляемых с обеих сторон профильными вице-премьерами, а также министерских подкомиссий и рабочих групп. Посол отметил, что такого разветвленного механизма практического взаимодействия нет ни у одной пары крупных государств в мире.

В последний раз Мишустин и Ли Цян встречались на полях заседания Совета глав правительств государств — членов ШОС в Бишкеке 25 октября. Это была вторая встреча премьеров за год. По ее итогам стороны согласовали планы дальнейшего расширения ключевых направлений практического сотрудничества между Китаем и Россией в различных сферах на среднесрочную перспективу.

16 ноября ведущие российский и китайские эксперты прибыли в Шанхай на научную конференцию — «Кризис и глобальная трансформация: Китай и Россия перед вызовами меняющегося мирового порядка». Это мероприятие дискуссионный клуб «Валдай» совместно с ВКПУ проводит регулярно с 2010 года.

Ранее госсекретарь США заявил, что Россия и Китай сейчас представляют «самую острую угрозу миропорядку» на планете.