Нетаньяху: Израиль не намерен выслушивать нотации Эрдогана

Глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху обвинил турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана в поддержке терроризма и заявил, что израильтяне не намерены выслушивать нотации из Анкары. Об этом сообщает онлайн-газета Times of Israel.

Нетаньяху отметил, что Эрдоган называет Израиль террористическим государством, но при этом своими действиями поддерживает террористическую группировку ХАМАС.

По словам Нетаньяху, Эрдоган обстреливал деревни в собственной стране и поэтому Израиль не будет слушать его нотаций.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху должен предстать перед Международным уголовным судом (МУС) в Гааге.

По его словам, будут предприняты «необходимые шаги» в связи с геноцидом. Эрдоган предрек, что Израиль может стать «проклинаемым во всем мире террористическим государством».

Ранее премьер Израиля Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.