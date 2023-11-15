В Госдепе США предложили найти миротворцев в Карабах

Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен заявил, что ведомство считает, что что российским миротворцам в Нагорном Карабахе необходимо найти замену. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, в настоящий момент в регионе присутствуют российские войска, которые находятся там первый срок согласно заявлению о прекращении огня 2020 года.

О'Брайен считает, что если у Армении и Азербайджана существует альтернатива, то участие российских миротворцев больше не понадобится, ведь они выполнили свою задачу.

Дипломат подчеркнул, что США готовы предложить двум государствам альтернативу, а лучший вариант в данной ситуации — работать с Соединенными Штатами и Западом.

До этого в Министерстве обороны Российской Федерации заявили, что в Нагорном Карабахе завершена ротация личного состава российского миротворческого контингента.

19 сентября Минобороны Азербайджана объявило о начале антитеррористической операции локального характера в Нагорном Карабахе. В ведомстве заявили, что целью операции станет пресечение «широкомасштабных провокаций» в Нагорном Карабахе, а также разоружение и вывод подразделений армянской армии с территории региона. На следующий день в российском оборонном ведомстве сообщили о достижении соглашения между силами Карабаха и Баку.

По завершении операции Азербайджан призвал Армению заключить мирный договор, работу по которому стороны активизировали с начала 2023 года. В частности, согласовали взаимное признание территориальной целостности друг друга, то есть Ереван официально согласился считать Карабах частью азербайджанской территории. При этом в Армении отмечали, что у сторон до сих пор отсутствует взаимопонимание по ряду ключевых вопросов.

Ранее в Европарламенте заговорили о санкциях против Азербайджана из-за нападения на Карабах.