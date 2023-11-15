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Депутат Госдумы обратился в Генпрокуратуру из-за антироссийских действий экономистов

Пискарев обратился в ГП из-за антироссийских действий Гуриева и Алексашенко

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Нина Зотина/РИА «Новости»

Председатель комиссии Государственной думы Российской Федерации по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Василий Пискарев направил обращение в Генпрокуратуру России в связи с антироссийской деятельностью экономистов Сергея Гуриева (признан в РФ иностранным агентом) и Сергея Алексашенко (признан в РФ иностранным агентом). Об этом сообщается в Telegram-канале парламентской комиссии.

По словам Пискарева, в Генпрокуратуру были направлены материалы о деятельности Гуриева и Алексашенко в рабочей группе Стэнфордского университета (США), который занимается разработкой санкционных мер против России. Это было сделано для принятия мер реагирования.

По мнению парламентария, в действиях экономистов и других граждан России, работающих в группе, могут быть усмотрены признаки преступлений по статьям Уголовного кодекса призывы к введению мер ограничительного характера в отношении РФ и государственная измена.

До этого агентство Bloomberg раскрыло детали 12-го пакета санкций Евросоюза в отношении Российской Федерации.

В частности предлагается ввести санкции на импорт жидкого пропана, чугуна, медных и алюминиевых проволок, а также на фольгу и трубы.

Ранее Минфин США расширил санкции против России.

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Санкции против России
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