В России усомнились в эффективности новых санкций ЕС

Евросоюз намерен лишь ужесточать санкционную политику против России, считает председатель комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков. Так в своем Telegram-канале он отреагировал на информацию о подготовке 12-го пакета антироссийских ограничительных мер со стороны ЕС.

«Создаваемая на наших глазах система максимального давления Запада на Россию рассчитана на длительный срок. Неэффективность или низкая эффективность санкций не считаются в Брюсселе поводом для их отмены или пересмотра, а напротив — причиной для их ужесточения. «Большой разрыв» с Россией Запад уже осуществил. Энергетическая основа отношений с Европой разрушена (пара исключений не в счет). Торговля падает: прогноз на этот год — менее $100 млрд долларов. ЕС как организации уже нечего спасать в России и с Россией», — написал Пушков.

Он добавил, что западные элиты, в том числе европейские, будут всячески препятствовать изменению курса на противостояние с Москвой, несмотря на наличие подобных голосов в Европе. Пушков подчеркнул, что они руководствуются логикой «ледяной войны» с Россией.

«Смена курса возможна только под влиянием крупного внешнего фактора, который вынудить ЕС изменить систему своих ориентиров», — заключил сенатор.

Ранее в России пообещали дать ответ на новый пакет санкций ЕС.