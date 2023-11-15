Сын Байдена добивается вызова в суд Трампа из-за дела о хранении оружия

Сын действующего президента США Хантер Байден просит вызвать в суд бывшего главу государства Дональда Трампа и экс-генерального прокурора страны Билла Барра. Об этом сообщил телеканал CNN.

По данным СМИ, государственный служащий направил федеральному судье соответствующий запрос в рамках своего уголовного дела о незаконном обращении с оружием. Кроме того, он хочет добиться вызова в суд нескольких бывших сотрудников Министерства юстиции США.

«Байден хочет добиться от трех бывших сотрудников Минюста и бывшего президента конкретных показаний, <...> что обвинения в его адрес — это, возможно, мстительное или избирательное преследование, вызванное непрекращающейся кампанией по оказанию на него давления», — говорится в материале.

Как отметили журналисты, указанная кампания по оказанию давления началась еще до победы Джо Байдена на президентских выборах в 2020 году. При этом данный аргумент лежит в основе стратегии адвокатов Хантера Байдена в рамках его уголовного дела.

В сентябре 2023 года сыну действующего хозяина Белого дома предъявили обвинения в незаконном хранении огнестрельного оружия. По версии следствия, в 2018 году при покупке пистолета государственный служащий предоставил недостоверную информацию об употреблении наркотиков ради получения права на его ношение.

3 октября в американском штате Дэлавер прошли предварительные слушания по делу Хантера Байдена. Как сообщил телеканал NBC News, в ходе заседания наследник главы государства отказался признать свою вину.

Ранее в США раскрыли размер долга сына американского президента по судебным процессам.