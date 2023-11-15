Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Евродепутаты предложили ввести новые антироссийские ограничения

Еврокомиссия предложила ввести новые санкции против 120 граждан и юрлиц России

close
100%
Владимир Сергеев/РИА Новости

Еврокомиссия предложила обновить антироссийские санкции посредством внесения в них 120 физических и юридических лиц из РФ. Соответствующее заявление опубликовано на сайте внешнеполитической службы Евросоюза.

»(Глава евродипломатии Жозеп Боррель) предлагает внедрить санкции еще в отношении более 120 физических и юридических лиц», — указывается в заявлении.

Отмечается, что расширение рестрикций планируется произвести в рамках 12-го пакета антироссийских ограничительных мер, проект которого уже передан на рассмотрение Совету ЕС.

По информации дипломатической службы Евросоюза, причина наложения санкций — участие физлиц и компаний в подрыве суверенитета и территориальной целостности Украины. Предполагается, что их введут в отношении тех, кто проводил выборы в новых российских регионах (Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области), а также против граждан и фирм, связанных с армией, цифровым сектором и оборонно-промышленным комплексом РФ.

Согласно проекту, ЕК предлагает ужесточить лимит цен на нефть, а также принять новые запреты на импорт и экспорт в целях противодействия обхода санкций.

До этого Reuters писало, что Евросоюз намерен ввести санкции против 47 физических и 72 юридических лиц в рамках 12-го пакета санкций против России.

Ранее Bloomberg раскрыл детали нового пакета санкций ЕС в отношении РФ.

Все новости на тему:
Санкции против России
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий