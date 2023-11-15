Евродепутаты предложили ввести новые антироссийские ограничения

Еврокомиссия предложила обновить антироссийские санкции посредством внесения в них 120 физических и юридических лиц из РФ. Соответствующее заявление опубликовано на сайте внешнеполитической службы Евросоюза.

»(Глава евродипломатии Жозеп Боррель) предлагает внедрить санкции еще в отношении более 120 физических и юридических лиц», — указывается в заявлении.

Отмечается, что расширение рестрикций планируется произвести в рамках 12-го пакета антироссийских ограничительных мер, проект которого уже передан на рассмотрение Совету ЕС.

По информации дипломатической службы Евросоюза, причина наложения санкций — участие физлиц и компаний в подрыве суверенитета и территориальной целостности Украины. Предполагается, что их введут в отношении тех, кто проводил выборы в новых российских регионах (Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области), а также против граждан и фирм, связанных с армией, цифровым сектором и оборонно-промышленным комплексом РФ.

Согласно проекту, ЕК предлагает ужесточить лимит цен на нефть, а также принять новые запреты на импорт и экспорт в целях противодействия обхода санкций.

До этого Reuters писало, что Евросоюз намерен ввести санкции против 47 физических и 72 юридических лиц в рамках 12-го пакета санкций против России.

Ранее Bloomberg раскрыл детали нового пакета санкций ЕС в отношении РФ.