Политолог: перехват оружия в Оманском заливе может дорого обойтись США

США грубо нарушают международное право, поставляя конфискованное у Йемена оружие Украине. Об этом в беседе с газетой «Взгляд» заявил профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Станислав Ткаченко. При этом он отметил, что американцы участвуют во многих конфликтах по всему миру, и если арсеналы появятся у их противников, Россия может закрыть на это глаза.

«Поставки оружия для Йемена являются незаконными и поэтому должны конфисковаться. Однако, согласно нормам международного права, это необходимо делать в портах, а не в нейтральных водах. <...> Кроме того, конфискат должен быть уничтожен. Передавая его Украине, США грубо нарушают международное право. По этой логике они могут отнимать грузы и у других стран, а затем отправлять третьей стороне», — сказал эксперт.

Политолог не исключил, что на фоне дисбаланса в вопросе контроля вооружений у противников Вашингтона может появиться оружие от третьих стран, что рискует отразиться на безопасности военных баз США.

Первый заместитель постоянного представителя Российской Федерации при Организации Объединенных Наций (ООН) Дмитрий Полянский подчеркивал, что США столкнутся с серьезными последствиями, если продолжат перехватывать в Оманском заливе идущее в Йемен оружие и будут переправлять его Киеву.

По его словам, цинично выглядят действия США, например, попытки Вашингтона использовать международные санкционные меры в отношении Йемена, чтобы продвигать свои задачи.

До этого США передали Украине около 1,1 миллиона патронов для стрелкового оружия калибром 7,62 миллиметра, которые были конфискованы у Ирана.

Ранее военно-морские силы США обвинили иранский Корпус Стражей Исламской Революции в захвате в Оманском заливе нефтяного танкера под флагом Маршалловых Островов.