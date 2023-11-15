Песков прокомментировал эвакуацию из сектора Газа

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил работу спасателей и дипломатов по эвакуации россиян и граждан СНГ из сектора Газа.

«Наши спасатели, когда работают в таких сложных ситуациях, помогают своим гражданам и гражданам СНГ и других стран», — сказал представитель Кремля.

Он отметил, что «так было всегда».

«Мы нашими спасателями гордимся. Там нелегкая работа для МЧС и дипломатов», — подчеркнул Песков.

Накануне стало известно, что третья группа российских граждан численностью в 40 человек выехала из сектора Газа. При этом в ночь на 15 ноября вторая группа эвакуированных из палестинского анклава россиян численностью в 98 человек прибыла в Москву.

Посол России в Израиле Анатолий Викторов сообщил, что около 100 граждан России могут покинуть сектор Газа через контрольно-пропускной пункт «Рафах» и перебраться в Египет 15 ноября.

Ранее покинувшие сектор Газа россияне рассказали о жизни в зоне боевых действий.