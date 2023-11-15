Байден заявил о «реальных проблемах» Китая

Президент США Джо Байден перед встречей с председателем КНР Си Цзиньпином в рамках саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) заявил, что у КНР «реальные проблемы». Об этом сообщает телеканал CNN.

«Си [Цзиньпин] — еще один пример того, как восстанавливается американское лидерство в мире... У них реальные проблемы, друзья», — отметил Байден.

По данным телеканала, Байден, вероятно, имел в виду экономические проблемы Китая — рост безработицы и кризис в сфере недвижимости, испугавший инвесторов.

До этого РИА Новости сообщало, что в Сан-Франциско запретили новым постояльцам заселяться в отель Fairmont Hotel, где остановился президент Соединенных Штатов Джо Байден.

На время участия Байдена в саммите АТЭС отель будет закрыт для новых гостей. Прием новых постояльцев начнется только в субботу, 18 ноября. Fairmont Hotel считается одним из самых дорогих отелей Сан-Франциско.

Ранее Байдена обвинили в нарушении конституции США.