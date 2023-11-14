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США планируют продать Южной Корее ракеты SM-6 на $650 млн

США планируют продать Южной Корее зенитных управляемых ракет SM-6 на $650 млн

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Global Look Press/Arirang TV

Госдепартамент США и профильное правительственное ведомство, входящее в структуру Пентагона, сообщили, что Соединенные Штаты договорились о продаже Республике Корея 38 зенитных управляемых ракет SM-6 и сопутствующего оборудования на $650 млн.

Отмечается, что договоренности с Сеулом предусматривают обучение личного состава, а также техобслуживание и предоставление запчастей.

13 ноября сообщалось, что власти Южной Кореи приняли решение продолжить оказывать поддержку Украине по просьбе США.

До этого Ллойд Остин на той же конференции прокомментировал совместные учения Республики Корея и США. Он заявил, что тренировки войск направлены на повышение боеготовности солдат, которые благодаря этому способны «вступить в бой хоть сегодня вечером при необходимости».

Ранее Южная Корея, США и Япония договорились сотрудничать по вопросу кибербезопасности.

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