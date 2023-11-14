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Боррель отказался говорить о шансах Украины на победу в конфликте

Боррель заявил, что ничего не знает о шансах Украины одолеть Россию

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Yves Herman/Reuters

Руководитель внешнеполитической службы Европейского союза (ЕС) Жозеп Боррель заявил, что не располагает информацией о шансах Украины на победу в конфликте с Россией. Его слова передает ТАСС.

По словам дипломата, главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный должен знать о ситуации на линии соприкосновения гораздо лучше его. При этом Боррель подчеркнул, что не намерен обсуждать с военачальником обстановку на поле боя.

«Он знает, и если он сказал то, что он сказал, я этого не знаю и не должен знать, прав он или нет», — указал верховный представитель регионального содружества по иностранным делам и политике безопасности.

Также он добавил, что в его обязанности входит лишь поддержка Киева. Как отметил Боррель, в боевых действиях принимают участие украинские граждане, а не жители стран Европейского союза.

В начале ноября главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что украинский конфликт зашел в тупик. Военачальник объяснил свои слова неспособностью солдат прорвать линию обороны Вооруженных сил РФ.

Позже в Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины предостерегли командование армии государства от пораженческих настроений. Как сказал секретарь координационного органа Алексей Данилов, людям без веры в победу нечего делать в украинском руководстве.

Ранее в США назвали условия для победы Украины в конфликте.

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