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Лукашенко предложил Пашиняну не принимать поспешных решений

Эйсмонт: Лукашенко предложил Пашиняну не принимать поспешных решений

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РИА Новости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ответ на отказ премьер-министра Армении Никола Пашиняна приезжать на саммит Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Минск, предложил не принимать поспешных решений. Об этом сообщает РИА Новости cо ссылкой на пресс-секретаря главы государства Наталью Эйсмонт.

«К отказу премьер-министра Армении приехать на саммит президент Беларуси отнесся спокойно», — заявила она.

Эйсмонт отметила, что это дело руководителя любого государства.

Он также отметила, что Лукашенко предложил Пашиняну не торопиться, не принимать поспешных решений, а серьезно обдумывать следующие шаги, «которые могут быть направлены на дезинтеграцию».

14 ноября в пресс-службе премьер-министра Армении сообщили, что Пашинян предупредил президента Белоруссии Александра Лукашенко, что не приедет на саммит ОДКБ. При этом армянский премьер выразил надежду, что партнеры по ОДКБ поймут его решение.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва выражает сожаление в связи с тем, что премьер-министр Армении Никол Пашинян не будет участвовать в саммите Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Минске.

Ранее в МИД РФ назвали неприемлемыми заявления Пашиняна о России.

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