Шольц счел обвинения Эрдогана в адрес Израиля абсурдными

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что обвинения президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в адрес Израиля из-за действий на территории сектора Газа являются абсурдными. На пресс-конференции с премьером Греции Кириакосом Мицотакисом он подчеркнул, что еврейское государство соблюдает все международные нормы и права человека, сообщает РИА Новости.

«Это страна, которая обязалась соблюдать права человека и международные права, и в своих действиях соответствующим образом и действует. И поэтому эти обвинения против Израиля, вне сомнения, абсурдны», — заявил Шольц в ответ на вопрос, не являются ли слова Эрдогана о Израиле красной линией для Берлина.

Канцлер напомнил, что ХАМАС с точки зрения правительства ФРГ представляет собой террористическую организацию, и Израиль обладает правом обороняться в секторе Газа.

Он также назвал неприемлемой ситуацию, в которой радикальная группировка сможет получить шанс на передышку, накопить оружие и вновь напасть на Израиль.

«В этом вопросе мы четко стоим на стороне Израиля, который является демократическим государством, в чем нет никаких сомнений», — подчеркнул Шольц.

Ранее президент Турции заявлял о неприемлемости атак на палестинский народ. Президент Турции также призвал исламский мир проявить единую волю, чтобы предпринять меры для установления мира в регионе.

Он также назвал «трусливой и бессовестной» позицию поддерживающих Израиль стран Запада по сектору Газа.

До этого Эрдоган сообщил, что Анкара объявит Израиль военным преступником, отметив, что палестинское движение ХАМАС не является террористической организацией.

Ранее Турция начала дипломатическую атаку по Израилю.