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Политолог назвал причину отказа Пашиняна от участия в саммите ОДКБ

Новиков об Армении и ОДКБ: Ереван планирует выход из постсоветских структур

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Пресс-служба МИД РФ/РИА «Новости»

Армения запустил процедуру выхода из постсоветских интеграционных структур. Об этом заявил старший научный сотрудник Института социально-политических исследований стран Черноморско-Каспийского региона Владимир Новиков изданию «Известия», комментируя отказ премьер-министр Армении Никола Пашиняна от участия в саммите Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Минске.

Как считает Новиков, Пашинян, который представляет руководство Армении, начал процедуру разрыва отношений со всеми постсоветскими интеграционными структурами, начиная от ОДКБ.

Кроме того, секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян не принял участие в саммите секретарей советов безопасности, напомнил политолог.

«То есть они начали медленную, но верную процедуру выхода из постсоветских интеграционных структур», — заключил он.

14 ноября в пресс-службе премьер-министра Армении сообщили, что Пашинян предупредил президента Белоруссии Александра Лукашенко, что не приедет на саммит ОДКБ. При этом армянский премьер выразил надежду, что партнеры по ОДКБ поймут его решение. В Кремле заявили, что сожалеют из-за отсутствия Пашиняна на саммите.

Ранее МИД Армении передал ноту протеста послу России после эфира о Пашиняне на «Первом канале».

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