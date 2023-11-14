Соратник Эрдогана счел предвзятым доклад Еврокомиссии о расширении ЕС

Лидер Партии националистического движения (ПНД) Девлет Бахчели, союзник президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по правящей коалиции раскритиковал ежегодный доклад Европейской комиссии (ЕК) о расширении Евросоюза из-за предвзятого отношения к республике, сообщает телеканал TRT Haber.

По его словам, Европейская комиссия в очередной раз подтвердила предвзятое отношение к Турции.

«Возвращаю этот доклад комиссии в его прежнем виде, сложенным в бумажный самолет», — заявил Бахчели.

До этого сообщалось, что власти Турции сочли несправедливым ежегодный отчет Еврокомиссии, в котором ведомство дало оценку прогресса государств, желающих вступить в Евросоюз. Как заявили в турецком МИД, Анкара не согласна с обвинениями турецкой стороны, в частности в отходе от демократических принципов.

В МИД Турции добавили, что ЕС демонстрирует неискренний подход к Анкаре в вопросах расширения объединения и придерживается политики двойных стандартов. В ведомстве подчеркнули, что даже внутри Евросоюза нет полного согласия по вопросам основных прав.

Турция с 1963 года находится в ассоциации с ЕС, а с 1987 года является кандидатом на членство в союзе. К 2005 году стороны официально начали переговоры о статусе Анкары, однако процесс несколько раз прерывался на фоне разногласий. С 2016 года переговорный процесс был возобновлен, в частности, из-за помощи Турции по выходу Европы из миграционного кризиса за счет удержания потока беженцев на своей территории. Впрочем, за последние семь лет Анкаре так и не удалось завершить переговоры о членстве. Одним из основных препятствий на этом пути остается кипрская проблема.

Ранее Турция обвинила ЕС в ошибочной позиции по войне на Ближнем Востоке.