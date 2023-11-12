Турция обвинила ЕС в ошибочной позиции по войне на Ближнем Востоке

Турция не видит в Евросоюзе четкой позиции на фоне нового обострения палестино-израильского конфликта, заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, передает ТАСС. По его словам, подходы Брюсселя не совпадают с видением Анкары.

«В каждом из вопросов взгляд Евросоюза на Турцию, к сожалению, ошибочен. И в этом вопросе [палестино-израильском конфликте] мы снова видим противоречия. Мы не хотим и не можем попасть в эту ловушку ЕС. Увидел ли Евросоюз в этой израильской резне честь, уважает ли он это? Нам надо спросить об этом ЕС. К сожалению, до сих пор я не увидел, чтобы какая-либо страна — член ЕС заняла четкую позицию. Только сейчас они начинают высказываться <...> Интересно, какую позицию занимают и президент, и канцлер Германии? Этот вопрос я проясню более четко во время визита в Германию. Но пока с их стороны нет ясности. Пока подходы Евросоюза, к сожалению, не совпадают с нашими», — пояснил Эрдоган.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей было названо уничтожение ХАМАС. Израильские ВВС нанесли удары по сотням объектов боевиков в секторе Газа, а Совет национальной безопасности страны постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в анклав. 13 октября Израиль объявил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы в преддверии наземной операции.

Ранее в ЮАР потребовали ареста Нетаньяху за операцию в Газе.