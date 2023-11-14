В НАТО прокомментировали сроки вступления Украины в альянс

Конкретного графика вступления Украины в НАТО пока не существует. Об этом в интервью японской газете Asahi заявил помощник генерального секретаря Североатлантического альянса Дэвид ван Вил.

Он напомнил, что Украине для вступления в военный блок необходимо выполнить ряд условий.

«Наряду с войной с Россией Украина сейчас сталкивается с битвой по модернизации своей системы управления. Это очень важная задача», — отметил ван Вил.

Он подчеркнул, что сейчас сложно определить конкретный временной график вступления Украины в НАТО. Кроме того, альянс стремится избежать эскалации конфликта до своей конфронтации с Россией.

Также предстоит определить, можно ли в условиях войны оценить, какого уровня в своей системе управления достигла Украина.

Ван Вил добавил, что по мере затягивания украинского конфликта становится все труднее оказывать помощь Киеву. Несмотря на это, предоставление вооружений и денег будет продолжено.

8 ноября глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла, что сроки вступления Украины в Европейский союз будут зависеть от реформ и «заслуг».

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что не понимает, какие условия нужно выполнить Киеву для вступления в НАТО.