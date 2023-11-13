В Белом доме оценили влияние встречи Байдена и Си Цзиньпина

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что в Белом доме рассматривают встречу президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Сан-Франциско (штат Калифорния) как возможность для выработки фундамента двусторонних отношений. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Салливана, Байден рассматривает встречу с председателем КНР на саммите АТЭС не как разовую, а как возможность для дальнейшей закладки фундамента, на котором стороны смогут построить отношения в будущем.

Он добавил, что реакция Пекина на предложение Вашингтона о восстановлении военного канала связи была конструктивной.

До этого Салливан рассказал, что президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин обсудят угрозы, исходящие от Ирана, в рамках встречи в Сан-Франциско.

По словам Салливана, речь будет идти о ядерной программе Ирана и угрозах, которые она представляет.

Ранее госсекретарь США заявил, что Россия и Китай сейчас представляют «самую острую угрозу миропорядку» на планете.