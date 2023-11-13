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В Кремле прокомментировали готовность Шольца к диалогу с Путиным

Песков: Путин открыт к контактам с иностранными лидерами, но ради результата

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Сергей Гунеев/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин никогда не исключает международные контакты и говорит о своей открытости к контактам, особенно на высшем уровне. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя заявления канцлера ФРГ Олафа Шольца о готовности к диалогу с президентом РФ.

При этом представитель Кремля подчеркнул, что Владимир Путин был и остается сторонником результативных контактов, то есть контактов не ради процесса, а ради результата.

«Сейчас по заявлениям Федеративной Республики вряд ли можно говорить, что чаша весов склоняется в пользу учета интересов России. С другой стороны, время способствует трансформации целого ряда стран. Мы это видим», — сказал Песков во время брифинга.

До этого Олаф Шольц заявил, что считает диалог с Путиным необходимым. Он отметил, что вел с российским лидером диалог в прошлом и намерен снова делать это в будущем.

Канцлер ФРГ также призывал ЕС оказать помощь Украине, Молдавии и Грузии с реформами по членству в объединении. Канцлер ФРГ пояснил, что нужно поддержать все страны, претендующие на вступление в ЕС, в проведении необходимых реформ.

Ранее в Еврокомиссии рассказали о подготовке 12-го пакета антироссийских санкций.

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