Боррель назвал сумму военных поставок от ЕС Украине

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что объем военных поставок Украине от Европейского союза (ЕС) достиг €27 млрд. Его слова перед встречей совета ЕС приводит ТАСС.

«Не забывайте о конфликте на Украине. Объем военных поставок ЕС Украине достиг €27 млрд…» — заявил он.

Боррель подчеркнул, что эта сумма стала рекордной за всю историю Евросоюза. Кроме того, страны политического объединения продолжают тренировать украинских солдат, напомнил глава евродипломатии.

Ранее сообщалось, что военная тренировочная миссия Евросоюза для Украины за все время подготовила 30 тысяч украинских солдат.

До этого стало известно, что Германия и другие страны – члены Евросоюза не одобрили выделение Украине €20 млрд. Отмечается, что средства должны были пойти на военную помощь. Источник уточнил, что такую позицию, помимо прочих стран – членов ЕС, разделяет ФРГ.

Ранее Боррель заявил, что не ждет победы Украины в ближайшем будущем.