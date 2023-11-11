Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Боррель не ждет победы Украины в ближайшем будущем

Боррель признал, что не ожидает победы Украины в ближайшем будущем

close
100%
Olivier Hoslet/AP

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель признал, что победы Украины в конфликте с Россией в ближайшее время не предвидится. Его слова с Конгресса партии европейских социалистов в Малаге передает ТАСС.

Он констатировал, что у Европейского союза на сегодняшний день «очень много проблем».

«В первую очередь Украина, где скорой победы над Россией не ожидается», — заявил Боррель.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заверила, что Европейский союз не прекратит поддержку Украины из-за обострения палестино-израильского конфликта.

Столтенберг также сообщал, что НАТО будет помогать Украине до победного конца. Лидеры Запада неоднократно заявляли, что будут помогать Украине «столько, сколько потребуется».

До этого Германия и другие страны-члены Евросоюза не одобрили выделение Украине €20 млрд.

Ранее в Кремле заявили о невозможности одолеть Россию на поле боя.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий