Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель признал, что победы Украины в конфликте с Россией в ближайшее время не предвидится. Его слова с Конгресса партии европейских социалистов в Малаге передает ТАСС.

Он констатировал, что у Европейского союза на сегодняшний день «очень много проблем».

«В первую очередь Украина, где скорой победы над Россией не ожидается», — заявил Боррель.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заверила, что Европейский союз не прекратит поддержку Украины из-за обострения палестино-израильского конфликта.

Столтенберг также сообщал, что НАТО будет помогать Украине до победного конца. Лидеры Запада неоднократно заявляли, что будут помогать Украине «столько, сколько потребуется».

До этого Германия и другие страны-члены Евросоюза не одобрили выделение Украине €20 млрд.

Ранее в Кремле заявили о невозможности одолеть Россию на поле боя.