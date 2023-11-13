КНДР призвала распустить Командование ООН в Южной Корее

Институт разоружения и мира МИД КНДР призвал распустить Командование ООН в Южной Корее ради мира на Корейском полуострове. Об этом сообщает ЦТАК (Центральное телеграфное агентство Северной Кореи).

Статья была приурочена к первым за долгие годы переговорам глав силовых структур Южной Кореи и государств-членов «Командования ООН».

»«Командование ООН» – незаконная военная структура, которую сфабриковали США во время корейской войны 1950-х гг. с целью переброски еще многих агрессивных вооруженных сил на корейский фронт. <..> Сегодня «Командование ООН», которое уже десятки лет тому назад должно было распущено, сфабрикует конфронтационное заявление, имитирующее вторую корейскую войну, опять обнаруживая свой агрессивный характер», — заявили в институте.

До этого КНДР ответила силам ООН на запросы о сбежавшем в страну американском военном.

24 июля в Южную Корею прибыла атомная подлодка США USS Annapolis. 20 июля в КНДР назвали заход такой субмарины в южнокорейские порты поводом для применения ядерного оружия. В ответ в Сеуле заявили, что применение ядерного оружия будет означать прекращение существования Северной Кореи.

15 августа глава минобороны КНДР Кан Сун Нам заявил, что ядерная война на Корейском полуострове неизбежна.

8 сентября КНДР спустила на воду подводную лодку, оснащенную тактическим ядерным оружием.

11 сентября лидер КНДР Ким Чен Ын выехал на поезде в Россию на переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. 13 сентября два лидера встретились на космодроме «Восточный».

Ранее в КНДР назвали заход подлодки США в Южную Корею «условием применения ядерного оружия».