Нетаньяху предрекли уход из политики из-за операции в Газе

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху нервничает из-за реакции некоторых государств на действия еврейского государства в секторе Газа, считает президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает ТАСС. По его словам, операция в палестинском анклаве приведет к завершению политической карьеры главы израильского кабмина.

«Его [Нетаньяху] сильно обеспокоили заявления президента Франции [Эммануэля] Макрона. Саммит в Эр-Рияде его заставил сильно нервничать. Нетаньяху, сегодня у тебя хорошие дни. Но тебя ждет совсем иное время. Почему? Матери [в Газе] несут своих детей, завернутых в саваны <...> их проклятия положат тебе конец. Знай, Нетаньяху, ты уходишь, уйдешь», — заявил Эрдоган.

Он добавил, что весь исламский мир занимает единую позицию против шагов Израиля на фоне нового обострения палестино-израильского конфликта.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей было названо уничтожение ХАМАС. Израильские ВВС нанесли удары по сотням объектов боевиков в секторе Газа, а Совет национальной безопасности страны постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в анклав. 13 октября Израиль объявил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы в преддверии наземной операции.

Ранее в ЮАР потребовали ареста Нетаньяху за операцию в Газе.