Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Эрдоган выдвинул условие США для договоренности Анкары и Вашингтона по Газе

Эрдоган: США должны признать, что Газа не является территорией Израиля

close
100%
Murat Cetinmuhurdar/PPO/Reuters

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что договоренность Анкары и Вашингтона по Газе будет невозможна, если в США будет считать, что Газа является территорией Израиля, передает РИА Новости.

По мнению Эрдогана, Соединенные Штаты — «это самая главная страна, которая должна быть активизирована», поскольку Вашингтон может оказывать влияние на Израиль.

«Газа — земля палестинского народа. Америка должна это признать. Если у президента США Джо Байдена подход, что Газа — это не земля палестинского народа, а земля оккупационных поселенцев или Израиля, то наша договоренность невозможна», — сказал он.

Также Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что в международной мирной конференции по сектору Газа смогут принять участие все страны Ближнего Востока, в том числе и воюющие стороны — Палестина и Израиль.

11 ноября президент Турции заявлял о неприемлемости атак на палестинский народ. Президент Турции также призвал исламский мир проявить единую волю, чтобы предпринять меры для установления мира в регионе.

Ранее Эрдоган обвинил Израиль в преступлениях против человечности.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий