Эрдоган выдвинул условие США для договоренности Анкары и Вашингтона по Газе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что договоренность Анкары и Вашингтона по Газе будет невозможна, если в США будет считать, что Газа является территорией Израиля, передает РИА Новости.

По мнению Эрдогана, Соединенные Штаты — «это самая главная страна, которая должна быть активизирована», поскольку Вашингтон может оказывать влияние на Израиль.

«Газа — земля палестинского народа. Америка должна это признать. Если у президента США Джо Байдена подход, что Газа — это не земля палестинского народа, а земля оккупационных поселенцев или Израиля, то наша договоренность невозможна», — сказал он.

Также Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что в международной мирной конференции по сектору Газа смогут принять участие все страны Ближнего Востока, в том числе и воюющие стороны — Палестина и Израиль.

11 ноября президент Турции заявлял о неприемлемости атак на палестинский народ. Президент Турции также призвал исламский мир проявить единую волю, чтобы предпринять меры для установления мира в регионе.

Ранее Эрдоган обвинил Израиль в преступлениях против человечности.