Австралия выдвинула требование к Израилю по Газе

Глава МИД Австралии Пенни Вонг назвала ужасающим количество пострадавших от атак Израиля на сектор Газа среди мирного населения, передает Al Jazeera. По ее словам, Канберра призывает к прекращению нападения на медицинские объекты в регионе.

«Мы действительно призываем Израиль прекратить нападения на больницы. Мы понимаем аргумент о том, что ХАМАС зарылся в гражданскую инфраструктуру. Но, вы знаете, я думаю, международное сообщество, глядя на то, что происходит в больницах, сказало бы Израилю: это учреждения, охраняемые международным правом, и мы хотим, чтобы вы это сделали», — отметила Вонг.

Она добавила, что Австралия выступает за шаги в направлении прекращения огня в Газе, но не будет просить Израиль об одностороннем решении по этому вопросу. Вонг подчеркнула, что ХАМАС все еще удерживает заложников и стороны должны договориться об остановке боевых действий.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей было названо уничтожение ХАМАС. Израильские ВВС нанесли удары по сотням объектов боевиков в секторе Газа, а Совет национальной безопасности страны постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в анклав. 13 октября Израиль объявил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы в преддверии наземной операции.

Ранее в США призвали стереть ХАМАС с лица земли.