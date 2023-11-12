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Казахстан обратился к Египту с просьбой помочь в эвакуации казахстанцев

МИД Казахстана обратился к Египту с просьбой выпустить из Газы всех граждан РК

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Hatem Ali/AP

Министр иностранных дел и вице-премьер Казахстана Мурат Нуртлеу обратился к Египту с просьбой выпустить из Газы всех казахстанских граждан. Об этом сообщает Казахстанское телеграфное агентство.

«Я пользуюсь этой возможностью, чтобы настоятельно призвать Египет и все вовлеченные стороны разрешить безоговорочную эвакуацию граждан Казахстана, членов их семей и других иностранцев из сектора Газа», — заявил Нуртлеу на исламском саммите в Эр-Рияде.

Нуртлеу, выступая на саммите, добавил, что Казахстан поддерживает законные права палестинцев на самоопределение и создание международно признанного палестинского государства. По словам главы МИД Казахстана, стороны конфликта должны немедленно прекратить боевые действия и начать переговоры.

До этого были названы сроки эвакуации граждан России из сектора Газа.

Ранее ХАМАС заявил, что освободит иностранных заложников, «когда позволят обстоятельства».

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