Белому дому не понравился проект Джонсона по спасению от шатдауна

Белый дом отверг проект финансирования работы правительства Соединенных Штатов без помощи Киеву, предложенный спикером палаты представителей Майком Джонсоном. Об этом на брифинге заявила официальный представитель администрации Байдена Карин Жан-Пьер, передает ТАСС.

«Это предложение является рецептом для еще большего хаоса со стороны республиканцев и ведет к очередным шатдаунам, точка», — заявила Жан-Пьер.

Представитель Белого дома утверждает, что республиканцы в палате представителей тратят «драгоценное время на несерьезное предложение», которое было подвергнуто критике со стороны и Демократической, и Республиканской партии.

До этого стало известно, что спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон планирует предотвратить надвигающийся шатдаун двухэтапным законом.

При этом в законопроекте, который будет предложен Джонсоном, нет предложений по финансированию ни Украины, ни Израиля.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.