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Белому дому не понравился проект Джонсона по спасению от шатдауна

Белый дом отверг проект финансирования работы правительства без помощи Украине

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Elizabeth Frantz/Reuters

Белый дом отверг проект финансирования работы правительства Соединенных Штатов без помощи Киеву, предложенный спикером палаты представителей Майком Джонсоном. Об этом на брифинге заявила официальный представитель администрации Байдена Карин Жан-Пьер, передает ТАСС.

«Это предложение является рецептом для еще большего хаоса со стороны республиканцев и ведет к очередным шатдаунам, точка», — заявила Жан-Пьер.

Представитель Белого дома утверждает, что республиканцы в палате представителей тратят «драгоценное время на несерьезное предложение», которое было подвергнуто критике со стороны и Демократической, и Республиканской партии.

До этого стало известно, что спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон планирует предотвратить надвигающийся шатдаун двухэтапным законом.

При этом в законопроекте, который будет предложен Джонсоном, нет предложений по финансированию ни Украины, ни Израиля.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.

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