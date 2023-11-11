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В Казахстане ввели электронную очередь для авто на границе с РФ

Казахстан ввел электронную очередь для автотранспорта на границе с РФ

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Максим Богодвид/РИА Новости

В комитете государственных доходов (КГД) Министерства финансов Казахстана сообщили, что пилотный проект по внедрению электронной очереди запущен в ноябре на границе с Россией на автомобильном пункте пропуска «Бидаик» в Северно-Казахстанской области, передает ТАСС.

«С 1 ноября 2023 года на казахстанско-российской границе запущен пилотный проект по применению электронной очереди «CarGoRuqsat» на автомобильном пункте пропуска «Бидаик» (Северо-Казахстанская область)», — сообщили в ведомстве.

В сообщении отмечается, что за 10 дней со старта проекта электронную очередь забронировали 123 грузовые автомашины — 79 в Россию, 44 автомашины должны прибыть на пункт пропуска согласно очередности.

В КГД уточнили, что для перевозчиков без нарушений пересечение границы занимает 10-15 минут.

С 1 сентября система электронной очереди для грузовых автомобилей заработала в трех пунктах пропуска через госграницу РФ: «Забайкальск» на границе с Китаем, «Бугристое» на границе с Казахстаном и «Чернышевское» на границе с Литвой.

Ранее на Украине заявили о размещении на границе с Белоруссией военнослужащих с боевым опытом.

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