В Евросоюзе допустили вступление Молдавии в объединение без Приднестровья

Глава делегации Евросоюза в Молдавии Янис Мажейкс заявил в эфире телеканала Vocea Basarabiei, что надеется на решение приднестровской проблемы до момента вступления республики в ЕС.

Мажейкс также допустил возможность вступления Молдавии в ЕС без Приднестровья.

«Мы надеемся, что когда Молдавия присоединится к ЕС, эта проблема будет решена. На данном этапе мы продолжим поддерживать поиск мирного решения. Мы надеемся, что это позволит решить ситуацию до того, как Молдавия присоединится к ЕС. Но это не единственно возможный вариант», — сказал дипломат.

По его словам, Брюссель не хотел бы столкнуться с проблемой зависимости процесса евроинтеграции от решения приднестровского конфликта.

До этого молдавский президент Майя Санду заявила, что Молдавия может войти в ЕС без Приднестровья.

В октябре Мажейкс заявлял, что Евросоюз ожидает от властей Молдавии урегулирования приднестровской проблемы одновременно с продвижением по пути евроинтеграции. Он добавил, что урегулирование ситуации вокруг непризнанного Приднестровья играет важную роль в процессе присоединения Молдавии к объединению. Мажейкс подчеркнул, что территориальные вопросы требуют решения, в частности, из-за правовых норм ЕС.

До этого депутаты Европарламента смогли принять резолюцию о переговорах Евросоюза и Молдавии по вступлению в содружество стран.

Ранее стало известно, сколько условий для вступления в ЕС выполнила Украина.