США были заинтересованы в экспорте афганского героина в Россию и другие страны. Такое мнение высказал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

В качестве доказательства он привел данные Управления по наркотикам и преступности ООН, что с конца 2022 года по настоящее время производство наркотиков в Афганистане снизилось на 95%. Медведев подчеркнул, что меньше чем за год «Талибан» (организация запрещена в России) сделал то, что за 20 лет не смогла осилить «коалиция натовских импотентов» во главе с американцами.

«Вот что бывает, когда из региона уходит тот, кто и был реально заинтересован в экспорте героина в Россию и другие страны», — подчеркнул зампред Совбеза РФ.

В начале ноября Совет безопасности Российской Федерации поинтересовались у Запада, как оружие с Украины пришло на черный рынок Ближнего Востока.

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