Миршаймер назвал причину поддержки Израиля США

Американский политолог и теоретик наступательного реализма в международных отношениях Джон Миршаймер заявил, что США продолжают поддержку Израиля из-за страха руководства страны потерять поддержку мощного еврейского лобби. Эти слова были сказаны им в интервью бывшему судье Верховного суда Нью-Джерси Эндрю Наполитано на YouTube-канале Judging Freedom.

Миршаймер обратил внимание на то, что поддержка США Израиля беспрецедентна, поскольку Вашингтон оказывает ее даже тогда, когда для нее нет моральных обоснований. Причиной этой поддержки он назвал мощное израильское лобби в США, которое, как он подчеркнул, не делает ничего аморального или незаконного, однако оказывает огромное влияние на политическую арену.

«Джо Байден, как и Барак Обама, Джимми Картер и Джордж Буш-старший, прекрасно понимает, что если вы перейдете дорогу израильскому лобби, то заплатите за это политическую цену», — подчеркнул он, объясняя вето США на резолюции по палестино-израильскому конфликту, требующие прекращения огня в Газе.

Численность еврейской диаспоры в США оценивается в 5-8 млн человек.

До этого в Конгрессе США потребовали раскрыть объем военной помощи Израилю.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения тысяч боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября, когда движение ХАМАС объявило о начале операции «Наводнение Аль-Акса». В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Целью ответной операции Израиля «Железные мечи» стало отражение атаки, освобождение свыше 200 заложников, в том числе иностранных, и уничтожение ХАМАС. В рамках достижения этой цели Израиль с первого дня операции осуществлял массированные ракетные обстрелы сектора Газа. При этом Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор. Поставки гуманитарной помощи в Газу стали осуществляться через КПП Рафах только после 20 октября, причем их объем называют недостаточным.

27 октября Израиль объявил о «расширении» наземной операции в Газе. Когда началась эта операция, точно неизвестно, однако в ее преддверии сотни тысяч палестинцев покинули свои дома и переместились в убежища и на юг анклава. 5 ноября в рамках наземной операции силы ЦАХАЛ окружили город Газа и отрезали его от снабжения, в центре Газы все еще продолжаются бои.

Ранее голливудские актеры написали письмо Байдену с призывом остановить огонь в Израиле и Газе.